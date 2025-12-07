Real Estate Aktie
07.12.2025 07:00:00
Prediction: 2 Hypergrowth Stocks That Will Run Circles Around Nvidia Through 2030
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been one of the most successful growth stocks of the past decade. The AI chipmaker has rallied by more than 20,000% during that stretch, but investors may want to look at smaller companies for higher long-term returns.Sure, every publicly traded company is smaller than Nvidia right now, and one of the stocks on this list is another multitrillion-dollar tech giant. However, the second stock on this list shows that investors can potentially get higher long-term returns if they look at high-growth companies with lower market caps. That's exactly what Nvidia was a decade ago.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.