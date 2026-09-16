NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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16.09.2026 18:20:00

Prediction: Dell's AI Server Backlog Makes It a Sneaky Way to Play the Nvidia Supercycle

Nvidia (NASDAQ: NVDA), the world's largest company by market cap, isn't showing any signs of slowing down thanks to the artificial intelligence (AI) infrastructure boom.

The company's revenue more than doubled in the previous quarter to $96.2 billion, accelerating from the year-ago period's growth rate of 56%. The good news for Nvidia stock investors is that its impressive growth is sustainable. The company's $108 billion revenue guidance for the current quarter points to a 90% year-over-year increase.

What's more, the company sees cloud infrastructure spending jump significantly. CEO Jensen Huang recently reaffirmed his projection of $3 trillion to $4 trillion in global AI infrastructure spending in 2030. That's well above the 2026 estimate of $800 billion, according to PwC.

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NVIDIA Corp. 189,04 1,55% NVIDIA Corp.

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