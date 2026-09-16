NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.09.2026 18:20:00
Prediction: Dell's AI Server Backlog Makes It a Sneaky Way to Play the Nvidia Supercycle
Nvidia (NASDAQ: NVDA), the world's largest company by market cap, isn't showing any signs of slowing down thanks to the artificial intelligence (AI) infrastructure boom.
The company's revenue more than doubled in the previous quarter to $96.2 billion, accelerating from the year-ago period's growth rate of 56%. The good news for Nvidia stock investors is that its impressive growth is sustainable. The company's $108 billion revenue guidance for the current quarter points to a 90% year-over-year increase.
What's more, the company sees cloud infrastructure spending jump significantly. CEO Jensen Huang recently reaffirmed his projection of $3 trillion to $4 trillion in global AI infrastructure spending in 2030. That's well above the 2026 estimate of $800 billion, according to PwC.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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16.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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16.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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16.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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16.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
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16.09.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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16.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
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16.09.26
|Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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16.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags in Grün (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|189,04
|1,55%