Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
11.08.2026 19:20:00
Prediction: Nvidia Stock Is Going to Soar After Aug. 26
Nvidia (NASDAQ: NVDA) supplies the world's most sought-after graphics processing units (GPUs) for data centers, which are the primary chips used in artificial intelligence (AI) training and inference workloads. Sales have been so strong that the company's market capitalization has ballooned from $360 billion to $5.4 trillion since the AI boom started gathering steam in early 2023.Nvidia is scheduled to release its operating results for its fiscal 2027 second quarter (ended July 31), on Aug. 26, and all signs point to another blowout report. Its stock looks inexpensive right now, so here's why I predict it will soar in the aftermath.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,68
|1,66%
|NVIDIA Corp.
|193,94
|2,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.