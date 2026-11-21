On Nov. 12, Nvidia (NASDAQ:NVDA) founder and chief executive officer Jensen Huang resigned from his post after a series of extramarital affairs (including one with an alleged Chinese spy) came to light. To make matters worse, the U.S. government is now investigating some of the company's customers in Southeast Asia to determine whether advanced artificial intelligence (AI) chips were illegally forwarded to businesses in China.

Nvidia stock has plummeted by 37% from its peak amid the turmoil, and it's now trading at the cheapest valuation in a decade. However, the company just reported a blockbuster set of operating results for its fiscal 2027 third quarter (ended Oct. 25), and interim CEO Colette Kress even issued a higher revenue forecast for the upcoming 2028 fiscal year.

As a result, while Nvidia's challenges are likely to cause further short-term volatility in its stock, I think its booming business and solid fundamentals will ultimately prevail. Here's where I predict the stock will be trading in one year.

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