NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
28.04.2026 19:32:00
Prediction: Nvidia Stock Will Skyrocket After May 20
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock has been enjoying a solid few weeks after being relatively dormant for about six months. However, I think there's a catalyst on the horizon that could send it skyrocketing. On May 20, the company will announce its fiscal 2027 first-quarter results. These reports have become a spectator event for shareholders and non-shareholders alike. The leading GPU designer is one of my highest-conviction stocks, and I think it will deliver results that blow away expectations.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:02
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
18:02
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
|
18:02
|NYSE-Handel S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
18:02
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags (finanzen.at)
|
16:01
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
16:01
|Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.at)
|
28.04.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|179,12
|-1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.