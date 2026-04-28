NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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28.04.2026 19:32:00

Prediction: Nvidia Stock Will Skyrocket After May 20

Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock has been enjoying a solid few weeks after being relatively dormant for about six months. However, I think there's a catalyst on the horizon that could send it skyrocketing. On May 20, the company will announce its fiscal 2027 first-quarter results. These reports have become a spectator event for shareholders and non-shareholders alike. The leading GPU designer is one of my highest-conviction stocks, and I think it will deliver results that blow away expectations.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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