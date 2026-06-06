NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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06.06.2026 12:02:00
Prediction: This Artificial Intelligence Semiconductor Stock Will Outperform Nvidia Over the Next 5 Years
When it comes to outperforming Nvidia (NASDAQ: NVDA), investors may underestimate what a major accomplishment that is. Despite its huge size, the artificial intelligence (AI) chipmaker reported 85% revenue growth in the 2027 fiscal first quarter (ended April 26), a feat difficult for most smaller companies growing from much smaller bases.Nonetheless, amid a cloud and AI build-out, a key Nvidia partner is growing faster, and this could lead to this cloud stock outperforming Nvidia over the next five years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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