PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
30.10.2025 09:57:39
Puma to cut 900 jobs globally by 2026, initiates business U-turn after sales declines
Shrinking market share, weak demand and US tariffs prompt Puma to warn of annual lossWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!