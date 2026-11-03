QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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03.11.2026 21:30:10
Qualcomm Could Swing $14.4 Billion In Value After Earnings
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|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|24 930,00
|2,55%
|QUALCOMM Inc.
|139,50
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