QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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24.09.2026 14:34:00

Qualcomm vs. Marvell: Which Underdog AI Chip Stock Has More Upside From Here?

Between Qualcomm (NASDAQ: QCOM) and Marvell Technology (NASDAQ: MRVL), which of these underdog companies has more upside in selling artificial intelligence (AI) chips? I think Qualcomm is the winner, as it's in the midst of transitioning from a smartphone supplier into a long‑term partner for the biggest cloud and social platforms on the planet, all while still making money from its original business.

Qualcomm spent most of its corporate life selling chips for phones. That is now only part of the story. In June, the company laid out a full data center roadmap built around its new Dragonfly platform, including a server CPU called Dragonfly C1000 and an AI accelerator called AI300, both meant to power future data centers at companies such as Meta Platforms (NASDAQ: META) and other large platforms. Meta has already signed a multi‑generation agreement with Qualcomm to supply CPUs for its next wave of servers, with production slated to start in the second half of 2028, marking a big shift from Qualcomm's past reliance on handset makers.

Image source: Getty Images.

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QUALCOMM Inc. 171,06 -0,08% QUALCOMM Inc.

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