Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
12.11.2025 15:45:08
QuantumScape Director (and Tesla Co-Founder) Sells 157,000 Shares Worth $2.7 Million. Should Investors Worry?
On Nov. 5, 2025, Director J. B. Straubel executed an option exercise and immediate sale of 157,171 shares of QuantumScape (NYSE:QS), as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($16.93); post-transaction value based on Nov. 5, 2025 market close (price not specified in source).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
