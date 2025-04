RBC Capital Markets beurteilt adidas-Aktie mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat Adidas auf "Outperform" belassen. Die neuen wechselseitigen US-Importzölle seien härter als ursprünglich von ihm erwartet, insbesondere für Sportwarenhersteller mit Produktion in Südostasien, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Für Puma und Nike sieht er wegen des höheren Umsatzanteils in den USA und niedrigeren Bruttomargen höhere Risiken als bei Adidas. Im Luxusgüterbereich dürfte Burberry am meisten leiden, gefolgt von Swatch. Dagegen seien LVMH und Moncler von den neuen Zöllen weniger betroffen - LVMH produziere in den USA und Europa und Moncler in Europa. Die Luxusgüterhersteller dürften die höheren Kosten teilweise an die Käufer weitergeben. Bei den Sportwarenproduzenten seien Kombinationen aus Preiserhöhungen, Neuverhandlungen mit Zulieferern und einer teilweise eigenen Übernahme der Mehrkosten zu erwarten.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:48 Uhr verlor das Papier 10,6 Prozent auf 197,65 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 817 973 adidas-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 verlor die Aktie um 16,5 Prozent.

