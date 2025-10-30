RBC Capital Markets: Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält Outperform

RBC Capital Markets hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Dies stehe aber im Zusammenhang mit niedrigeren Sondereinflüssen. Für das Jahr 2026 rechneten die Wolfsburger nun mit einem Ergebnis am oberen Ende der Spanne. Er bleibt der Ansicht, dass der Konsens für das kommende Jahr zu niedrig plant, zumal sich im Handelskonflikt mit Mexiko und Kanada eine Lösung abzeichne.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:51 Uhr um 1,5 Prozent auf 90,60 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 43,49 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 614 951 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8,5 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:55 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.