Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
15.12.2025 15:45:00
RBI: Russisches Gericht verschiebt Verhandlung auf Februar
In dem nun auf 2026 verschobenen Verfahren will Rasperia der RBI per Gerichtsentscheid rechtliche Schritte im Ausland untersagen lassen. Bei einem Verstoß gegen ein solches Prozessführungsverbot droht eine Strafe in Milliardenhöhe.
Die RBI ist die größte westliche Bank, die noch in Russland tätig ist. Hintergrund der Klage, die am Donnerstag verhandelt werden soll, sind wegen EU-Sanktionen zurückgehaltene Dividenden des Baukonzerns Strabag für Rasperia. Strabag schüttet keine Gewinne an Rasperia aus, da deren Anteil von 24,1 Prozent wegen EU-Sanktionen eingefroren ist. In dem Verfahren fordert Rasperia rund 339 Millionen Euro Schadenersatz von der russischen RBI-Tochter. Rasperia wurde früher dem sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska zugerechnet. Wer heute hinter der Gesellschaft steht, ist unklar.
phs
ISIN AT0000606306 AT000000STR1 WEB http://www.rbinternational.com/ http://www.strabag.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Raiffeisenmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Schwacher Handel: ATX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raiffeisen-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|RBI-Aktie höher: Neue Rasperia-Klagen erhöhen den juristischen Druck auf STRABAG und Raiffeisen in Russland (APA)
|
11.12.25
|Börse Wien in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Wien: So bewegt sich der ATX nachmittags (finanzen.at)