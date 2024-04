Redcare erhält Zulassung für digitale Einlösung von rezeptpflichtigen Mitteln

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) hat grünes Licht für ihre digitale Einlösemethode von rezeptpflichtigen Medikamenten erhalten. Die staatlich kontrollierte Zulassungsstelle Gematik hat laut einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstag das sogenannte eHealth-CardLink genehmigt. Redcare-Kunden in Deutschland können voraussichtlich ab Anfang Mai mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte, einem Smartphone und der App des Konzerns ihr Rezept jederzeit einlösen. Die Redcare-Aktie zog nach Bekanntwerden der Nachricht um 5,1 Prozent an.

Nach Redcare-Angaben wird der deutsche Arzneimittelmarkt für verschreibungspflichtige Medikamente auf rund 50 Milliarden Euro geschätzt. Mitte April hatte der Konkurrent DocMorris ebenfalls die Zulassung für dessen Antwort auf die Einlösung von E-Rezepten erhalten./ngu/he