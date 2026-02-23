Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|
23.02.2026 14:10:00
Renault übernimmt Elektrotransporter-Entwickler Flexis
Renault übernimmt die Anteile von Volvo und CMA CGM an Flexis, einem Entwicklungsunternehmen für E-Transporter. Der Renault Trafic E-Tech kommt 2026 heraus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
