RENK-Aktie tiefer: Wieder nah am Platzierungspreis von Februar

Am Mittwoch fielen die Titel des Panzergetriebe-Herstellers unter die Marke von 20 Euro. Als schwächster Wert im Nebenwerteindex SDAX kosteten sie zuletzt 19,50 Euro, das waren 3,1 Prozent weniger als am Vortag. Damit ist der erste Kurs mit 17,50 Euro am Tag des Börsengangs im Februar nicht mehr allzu weit weg.

Seit ihrem Anfang April erreichten höchsten Kurs von fast 40 Euro haben RENK nun schon etwa die Hälfte eingebüßt. Sie verloren in dieser Zeit auch erheblich mehr als etwa die Anteile des Rüstungselektronik-Unternehmens HENSOLDT im MDAX und Rheinmetall im DAX. Letztere bewegen sich seit April überwiegend seitwärts.

Insgesamt scheint bei Rüstungswerten der Boom etwas nachzulassen. Potenzielle Friedensgespräche mit der Ukraine werden von Händlern gern als Belastungsfaktor genannt - ungeachtet des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten. Bei RENK kam jüngst erschwerend hinzu, dass Hauptaktionär Triton einen großen Teil seines Pakets zu Geld gemacht hatte./ajx

Die RENK-Aktie notiert via XETRA zeitweise 3,10 Prozent tiefer bei 19,50 Euro.

