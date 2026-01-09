Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|
09.01.2026 14:36:30
Rio-Glencore talks highlight ‘bigger is better’ mining mantra
Revived attempt to create a $260bn megamerger underscores the desperate need for copperWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glencore plc
|
09.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Rio Tinto and Glencore jumbo deal may finally have what it takes (Financial Times)
|
09.01.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09.01.26
|Rio-Glencore talks highlight ‘bigger is better’ mining mantra (Financial Times)
|
09.01.26