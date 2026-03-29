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WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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29.03.2026 01:32:00

Roth 401(k) Accounts No Longer Require RMDs -- What That Changes for Your Strategy

There was a time when Roth 401(k)s were not so easy to find. But these days, many employer-sponsored 401(k) plans offer a Roth savings feature. Not only that, but Roth 401(k)s are a lot more appealing now than they once were.It used to be that Roth 401(k)s forced savers to take required minimum distributions, or RMDs. But that's no longer the case. Now, Roth 401(k)s offer higher earners in particular a world of options.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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