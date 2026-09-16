Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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16.09.2026 06:15:35
Samsung Goes to Couples Therapy to Unpack iPhone-to-Android Tension
Featuring Orna Guralnik of Couples Therapy, Samsung’s latest ads uncover the emotions behind switching phone brands.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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12:03
|Künstliche Intelligenz in Schulen: Wie Google, Amazon und Microsoft in Europas Klassenzimmer drängen (Spiegel Online)
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15.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
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15.09.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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14.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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14.09.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
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14.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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14.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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14.09.26
|Waymo: US-Konzern bereitet offenbar Robotaxi-Start in Berlin vor (Spiegel Online)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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