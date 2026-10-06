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06.10.2026 19:15:00

Sandisk vs. SK Hynix: Which Memory Stock Has More Upside Through 2030?

Artificial intelligence (AI) uses lots of memory to process and complete its tasks, and that's been a boon to both SK Hynix (NASDAQ: SKHY) and Sandisk (NASDAQ: SNDK).

SK Hynix sells a mix of high bandwidth memory (HBM), NAND flash, and DRAM memory, and Sandisk is one of the leading NAND flash memory companies. Both are experiencing a surge in sales and earnings, helping to drive their share prices higher, and investors no doubt have both at the top of their memory stock buy list.

But which one has more potential upside over the next few years? I think SK Hynix has the upper hand in this matchup because of its diversified product line. Here's why SK Hynix stock has more potential through 2030.

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