SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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27.11.2026 08:02:00
SAP: IT-Vorfall in Entwicklungssystemen
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SAP hat einen IT-Vorfall eingeräumt. Betroffen sind Berichten zufolge Entwicklungssysteme auf der GitHub-Plattform.
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Nachrichten zu SAP SE
|
17:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17:59
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
17:59
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|194,64
|0,86%
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