SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Kursziel unverändert
|
28.10.2025 11:36:00
SAP-Aktie fällt ungeachtet dessen: Jefferies hält an Kaufempfehlung fest
Die Resultate des Softwarekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die entscheidenden Aspekte seien jedoch der optimistischere Tenor des Managements in puncto Auftragsbestand und die wieder zunehmende Ausgabenbereitschaft der Firmenkunden.
Die SAP SE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,64 Prozent tieferbei 234,05 Euro.
/rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|XETRA-Handel TecDAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
30.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|225,20
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.