Kursziel unverändert 28.10.2025 11:36:00

SAP-Aktie fällt ungeachtet dessen: Jefferies hält an Kaufempfehlung fest

SAP-Aktie fällt ungeachtet dessen: Jefferies hält an Kaufempfehlung fest

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen.

Die Resultate des Softwarekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die entscheidenden Aspekte seien jedoch der optimistischere Tenor des Managements in puncto Auftragsbestand und die wieder zunehmende Ausgabenbereitschaft der Firmenkunden.

Die SAP SE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,64 Prozent tieferbei 234,05 Euro.

/rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)

30.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 SAP Buy UBS AG
27.10.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
