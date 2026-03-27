SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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27.03.2026 13:51:38
SAP will US-Softwarefirma Reltio übernehmen
WALLDORF/REDWOOD CITY (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller SAP (SAP SE) kauft in den USA zu. Das Dax-Unternehmen (DAX) hat einen Vertrag zum Kauf des Anbieters für Datenmanagement-Software Reltio unterzeichnet, wie SAP am Freitag in Walldorf und Redwood City mitteilte. Der Zukauf soll die SAP Business Data Cloud stärken und Kunden dabei unterstützen, ihre Unternehmensdaten für KI-Anwendungen aufzubereiten. Finanzielle Details zur Übernahme wurden nicht genannt.
Der Vollzug des Geschäfts wird für das zweite oder dritte Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen./err/stk
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