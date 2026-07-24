SAP Aktie
|133,34EUR
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|3,67%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Während der aktuelle Cloud-Auftragsbestand von 26 Prozent über den Erwartungen liegt, stellten das schwächere Ergebnis (Ebit) und der Margenrückgang letztlich eine negative Überraschung dar, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings setze das Ebit-Ziel für 2026 voraus, dass sich das Gewinnwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen werde./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
175,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
133,62 €
|
Abst. Kursziel*:
30,97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
133,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,24%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
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