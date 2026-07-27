SAP Aktie

148,14EUR 7,80EUR 5,56%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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27.07.2026 12:35:52

SAP SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum zweiten Quartal von 230 auf 215 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bestand an Cloud-Aboverträgen habe sich als robust erwiesen, schrieb Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem sei die Produkt-Pipeline trotz gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten stark./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 21:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
147,78 € 		Abst. Kursziel*:
45,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
148,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,19%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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24.07.26 SAP Verkaufen DZ BANK
24.07.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

SAP SE 147,22 4,90% SAP SE

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12:35 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:30 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
12:25 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
12:08 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12:07 easyJet Neutral UBS AG
12:06 Inditex Overweight Barclays Capital
11:46 Brenntag Halten DZ BANK
11:28 Volkswagen Neutral UBS AG
11:23 SAP Buy UBS AG
10:27 Vossloh Hold Warburg Research
10:26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
10:25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
10:25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
10:24 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:23 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 Roche Outperform Bernstein Research
10:08 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
10:06 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
10:06 Boeing Outperform Bernstein Research
10:05 Airbus Outperform Bernstein Research
09:58 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:57 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:43 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09:29 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08:52 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
07:35 FUCHS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
24.07.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
24.07.26 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
24.07.26 SAP Verkaufen DZ BANK
24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
24.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
24.07.26 RELX Outperform Bernstein Research
24.07.26 RWE Overweight Barclays Capital
24.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
24.07.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
24.07.26 Alphabet A Neutral UBS AG
24.07.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
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