SAP Aktie
|143,32EUR
|-4,58EUR
|-3,10%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Toby Ogg analysierte die Oracle-Geschäftszahlen am Donnerstag hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für SAP. Der Schwung bei den Cloud-Apps der Amerikaner habe erstmals in diesem Geschäftsjahr etwas nachgelassen. Dies sende auch ein leicht negatives Signal für die kurzfristigen Aussichten der Walldorfer in ihrem Enterprise-Geschäft. Ogg erinnerte daran, dass der jüngste Microsoft-Bericht ähnlich zu werten gewesen sei./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
175,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
143,32 €
|
Abst. Kursziel*:
22,10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
143,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,10%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
12:27
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.at)
|
11:17
|Aktien von SAP, Nemetschek & Co. in Rot: Oracle drückt auf die Stimmung im Software-Sektor (dpa-AFX)
|
10:03
|DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|11:40
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|14.05.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|11:40
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|14.05.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|11:40
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|143,48
|-2,99%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:40
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:10
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:04
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:32
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|09:26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.