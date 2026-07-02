SAP Aktie
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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Ein Medienbericht über geplante Senkungen der Personal- und Reisekosten sowie einen Fokus auf den langfristig wichtigen Bereich Künstliche Intelligenz bei Neueinstellungen sei ein weiteres Signal, dass SAP wohl erhebliche Investitionen und Zukäufe brauche, um wettbewerbsfähig zu bleiben, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ob dies ausreiche, bleibe aber abzuwarten. Ogg hält die im Marktkonsens abgebildete Margendynamik für die kommenden Jahre für zu optimistisch - sie basiere noch auf Prämissen aus der Vor-KI-Ära./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 09:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 09:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
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Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
175,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
140,08 €
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Abst. Kursziel*:
24,93%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
139,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,68%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
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KGV*:
-
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