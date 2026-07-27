SAP Aktie

151,48EUR 11,14EUR 7,94%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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27.07.2026 13:03:52

SAP SE Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der robuste kurzfristige Cloud-Vertragsbestand (Current Cloud Backlog) sei ermutigend, schrieb Toby Ogg am Montag im Nachgang der Quartalszahlen. Blieben KI-Umsätze jedoch aus und zeigten Rückmeldungen von Kunden zu KI-Produkten trotz der Investitionen keine klaren Verbesserungen, könnten höhere Ausgaben erforderlich werden, um dem sich verschärfenden Wettbewerb zu trotzen. Dies würde einhergehen mit Risiken für die Margen./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Neutral
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
147,78 € 		Abst. Kursziel*:
18,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
151,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,53%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:03 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:35 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:23 SAP Buy UBS AG
10:23 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 SAP Verkaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

SAP SE 151,26 7,78% SAP SE

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15:03 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:02 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
13:52 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
13:49 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:42 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:30 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:22 AXA Outperform RBC Capital Markets
13:21 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:15 flatexDEGIRO Buy UBS AG
13:11 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
13:10 Santander Buy Deutsche Bank AG
13:09 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
13:09 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
13:08 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:08 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:08 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
13:06 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
13:03 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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12:41 Gerresheimer Sell UBS AG
12:40 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:40 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:35 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:30 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
12:25 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
12:08 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12:07 easyJet Neutral UBS AG
12:06 Inditex Overweight Barclays Capital
11:46 Brenntag Halten DZ BANK
11:28 Volkswagen Neutral UBS AG
11:23 SAP Buy UBS AG
10:27 Vossloh Hold Warburg Research
10:26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
10:25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
10:25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
10:24 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:23 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 Roche Outperform Bernstein Research
10:08 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
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