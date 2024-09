Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer

Der Euro STOXX 50 fällt am Mittag.

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,91 Prozent leichter bei 4 898,31 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,106 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,288 Prozent auf 4 929,15 Punkte an der Kurstafel, nach 4 943,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 930,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 890,96 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,31 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 20.08.2024, bei 4 857,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 947,73 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 20.09.2023, bei 4 275,98 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,54 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 1,55 Prozent auf 37,99 EUR), Deutsche Börse (+ 0,98 Prozent auf 207,10 EUR), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 293,60 EUR), Enel (+ 0,49 Prozent auf 6,98 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,45 Prozent auf 3,81 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6,80 Prozent auf 55,00 EUR), Infineon (-4,38 Prozent auf 29,49 EUR), adidas (-4,14 Prozent auf 217,70 EUR), BMW (-3,13 Prozent auf 73,76 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,66 Prozent auf 91,34 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 059 701 Aktien gehandelt. Mit 297,679 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 weist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at