Schwache Performance in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,34 Prozent leichter bei 4 702,90 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 4 718,69 Punkte an der Kurstafel, nach 4 718,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 731,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 683,80 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 701,23 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.12.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 250,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2024, lag der STOXX 50 bei 4 372,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 8,39 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 291,01 Zählern.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 2,74 Prozent auf 112,50 GBP), National Grid (+ 2,05 Prozent auf 9,94 GBP), Diageo (+ 2,01 Prozent auf 20,77 GBP), Nestlé (+ 1,63 Prozent auf 91,22 CHF) und Enel (+ 1,63 Prozent auf 7,25 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Richemont (-2,91 Prozent auf 160,20 CHF), BASF (-2,80 Prozent auf 50,72 EUR), UniCredit (-2,58 Prozent auf 53,58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,44 Prozent auf 58,49 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-2,29 Prozent auf 167,32 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 39 875 012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 327,051 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAT-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

