Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge

So bewegt sich der LUS-DAX am Morgen.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,15 Prozent schwächer bei 16 749,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 16 745,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 789,00 Punkten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Wert von 15 300,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 828,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 14 327,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 19,16 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell RWE (+ 1,31 Prozent auf 40,98 EUR), Sartorius vz (+ 0,95 Prozent auf 308,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 22,75 EUR), Deutsche Bank (+ 0,49 Prozent auf 11,88 EUR) und Commerzbank (+ 0,36 Prozent auf 11,06 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-1,57 Prozent auf 21,93 EUR), BASF (-0,82 Prozent auf 44,82 EUR), Covestro (-0,74 Prozent auf 50,76 EUR), Porsche (-0,67 Prozent auf 83,00 EUR) und Porsche Automobil vz (-0,59 Prozent auf 46,87 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 668 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 173,326 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,75 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at