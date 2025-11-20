Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

Bewertung im Fokus 20.11.2025 12:34:49

Zalando-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

UBS AG hat die Zalando-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Gespräche mit Investoren hätten zunehmende Sorgen gezeigt, dass agentische KI sogar dazu führen könnte, Zwischenhändler komplett zu umgehen, schrieb Yashraj Rajani am Mittwochabend. Seine Analyse und ein Gespräch mit Zalando-Chef Robert Gentz hätten das Gegenteil ergeben: Der Modehändler könnte sogar von agentischer KI profitieren. Rajani sieht bei Zalando jedenfalls das beste Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in der Branche.

Aktienbewertung im Detail: Die Zalando-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 12:14 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 22,47 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 86,92 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 229 373 Stück. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 30,6 Prozent abwärts. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

