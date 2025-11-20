Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Papier unter der Lupe
|
20.11.2025 16:28:45
DZ BANK: Kaufen für Zalando-Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf dem im historischen Vergleich niedrigen Bewertungsniveau des Online-Modehändlers gebe es eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zentrale Wachstumstreiber, eine steigende Online-Penetration im europäischen Modehandel, sei intakt. Der Experte lobte außerdem die jüngste Übernahme von About You und die Partnerschaft mit dem DFB.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 16:12 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 22,45 EUR ab. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 437 897 Zalando-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2025 um 30,7 Prozent nach unten.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
