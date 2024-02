Schwache Performance in Frankfurt: SDAX nachmittags leichter

Heute legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:42 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,04 Prozent auf 13 714,69 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,362 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,044 Prozent auf 13 714,19 Punkte an der Kurstafel, nach 13 720,17 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 13 689,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 758,21 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,997 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 345,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, stand der SDAX bei 12 950,72 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 21.02.2023, mit 13 402,41 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,771 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Bilfinger SE (+ 4,58 Prozent auf 43,42 EUR), METRO (St) (+ 1,89 Prozent auf 5,38 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,83 Prozent auf 47,25 EUR), Klöckner (+ 1,41 Prozent auf 6,83 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 1,15 Prozent auf 31,80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil adesso SE (-4,25 Prozent auf 92,40 EUR), ADTRAN (-3,62 Prozent auf 6,13 USD), Amadeus FiRe (-2,88 Prozent auf 107,80 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,82 Prozent auf 5,93 EUR) und Energiekontor (-1,74 Prozent auf 67,80 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die pbb-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 529 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 11,780 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Südzucker-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die pbb-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at