Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten

Der TecDAX zeigte sich am Dienstag mit negativen Notierungen.

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 1,05 Prozent auf 3 680,35 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 656,907 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,263 Prozent auf 3 729,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 719,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 766,13 Punkte, das Tagestief hingegen 3 676,02 Zähler.

TecDAX auf Jahressicht

Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 11.02.2025, bei 3 832,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 548,94 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.03.2024, den Stand von 3 431,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,09 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 905,01 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 403,34 Zählern.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 2,83 Prozent auf 15,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,18 Prozent auf 35,15 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,14 Prozent auf 59,60 EUR), Sartorius vz (+ 1,15 Prozent auf 228,30 EUR) und TeamViewer (+ 0,85 Prozent auf 12,42 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nagarro SE (-7,08 Prozent auf 77,40 EUR), Siltronic (-4,90 Prozent auf 43,06 EUR), Formycon (-3,18 Prozent auf 24,35 EUR), Deutsche Telekom (-3,10 Prozent auf 33,43 EUR) und EVOTEC SE (-2,82 Prozent auf 6,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 12 123 560 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 282,547 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die 1&1-Aktie weist mit 8,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,98 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at