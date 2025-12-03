Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Deutsche Telekom-Anlage im Blick
|
03.12.2025 10:04:23
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Deutsche Telekom-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Telekom-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 19,65 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,896 Deutsche Telekom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Telekom-Aktie auf 27,52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 400,65 EUR wert. Mit einer Performance von +40,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Deutsche Telekom wurde am Markt mit 135,35 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
