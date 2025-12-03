DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Deutsche Telekom-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Deutsche Telekom-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Telekom-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 19,65 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,896 Deutsche Telekom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Telekom-Aktie auf 27,52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 400,65 EUR wert. Mit einer Performance von +40,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Deutsche Telekom wurde am Markt mit 135,35 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at