Kursentwicklung 03.12.2025 17:59:20

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Kaum bewegt zeigte sich der STOXX 50 am Abend.

Am Mittwoch beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 4 807,10 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,036 Prozent höher bei 4 804,45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 802,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 792,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 824,76 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,274 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 03.11.2025, den Stand von 4 765,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wies der STOXX 50 4 548,44 Punkte auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 03.12.2024, einen Stand von 4 384,95 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 3,92 Prozent auf 198,06 EUR), Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 519,00 EUR), Rolls-Royce (+ 1,63 Prozent auf 10,63 GBP), Rio Tinto (+ 1,61 Prozent auf 55,04 GBP) und Diageo (+ 1,48 Prozent auf 17,50 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Allianz (-1,78 Prozent auf 365,20 EUR), Zurich Insurance (-1,62 Prozent auf 569,60 CHF), HSBC (-1,62 Prozent auf 10,70 GBP), BAT (-1,18 Prozent auf 43,42 GBP) und Deutsche Telekom (-1,16 Prozent auf 27,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 131 406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 359,190 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

