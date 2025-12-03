BAT Aktie
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge
Am Mittwoch beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 4 807,10 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,036 Prozent höher bei 4 804,45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 802,70 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 792,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 824,76 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,274 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 03.11.2025, den Stand von 4 765,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wies der STOXX 50 4 548,44 Punkte auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 03.12.2024, einen Stand von 4 384,95 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 3,92 Prozent auf 198,06 EUR), Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 519,00 EUR), Rolls-Royce (+ 1,63 Prozent auf 10,63 GBP), Rio Tinto (+ 1,61 Prozent auf 55,04 GBP) und Diageo (+ 1,48 Prozent auf 17,50 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Allianz (-1,78 Prozent auf 365,20 EUR), Zurich Insurance (-1,62 Prozent auf 569,60 CHF), HSBC (-1,62 Prozent auf 10,70 GBP), BAT (-1,18 Prozent auf 43,42 GBP) und Deutsche Telekom (-1,16 Prozent auf 27,20 EUR).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 131 406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 359,190 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
