Index-Performance 03.12.2025 17:59:20

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 gönnte sich zum Handelsende eine Verschnaufpause.

Der Euro STOXX 50 schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 5 692,87 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,847 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,177 Prozent fester bei 5 696,25 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 686,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 725,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5 676,92 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,582 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 679,25 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 03.09.2025, einen Wert von 5 325,01 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.12.2024, einen Stand von 4 878,51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 15,76 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 3,92 Prozent auf 198,06 EUR), Infineon (+ 2,70 Prozent auf 36,75 EUR), Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 519,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,63 Prozent auf 102,85 EUR) und Eni (+ 0,95 Prozent auf 16,35 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,67 Prozent auf 57,65 EUR), BASF (-2,08 Prozent auf 44,22 EUR), Allianz (-1,78 Prozent auf 365,20 EUR), Siemens Energy (-1,72 Prozent auf 114,05 EUR) und Deutsche Bank (-1,67 Prozent auf 30,61 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 968 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 359,190 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

