Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Index-Performance
|
03.12.2025 17:59:20
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Der Euro STOXX 50 schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 5 692,87 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,847 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,177 Prozent fester bei 5 696,25 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 686,17 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 725,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5 676,92 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,582 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 679,25 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 03.09.2025, einen Wert von 5 325,01 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.12.2024, einen Stand von 4 878,51 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 15,76 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Punkte.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 3,92 Prozent auf 198,06 EUR), Infineon (+ 2,70 Prozent auf 36,75 EUR), Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 519,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,63 Prozent auf 102,85 EUR) und Eni (+ 0,95 Prozent auf 16,35 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,67 Prozent auf 57,65 EUR), BASF (-2,08 Prozent auf 44,22 EUR), Allianz (-1,78 Prozent auf 365,20 EUR), Siemens Energy (-1,72 Prozent auf 114,05 EUR) und Deutsche Bank (-1,67 Prozent auf 30,61 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 968 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 359,190 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,34
|-0,87%
|Allianz
|365,90
|0,08%
|ASML NV
|950,50
|-2,51%
|BASF
|43,05
|-2,87%
|BNP Paribas S.A.
|75,57
|1,15%
|Deutsche Bank AG
|30,94
|0,39%
|Deutsche Telekom AG
|27,44
|0,70%
|Eni S.p.A.
|16,43
|0,29%
|Infineon AG
|36,44
|-2,08%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|60,12
|4,23%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,34
|-1,51%
|Rheinmetall AG
|1 533,50
|0,36%
|Siemens Energy AG
|116,75
|1,48%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|105,25
|2,53%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 718,08
|0,41%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.