Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagshandel im Minus

Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,82 Prozent leichter bei 3 227,92 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 484,787 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,604 Prozent schwächer bei 3 234,78 Punkten, nach 3 254,45 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 217,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 237,25 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 329,44 Punkten gehandelt. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 16.10.2023, mit 2 941,22 Punkten bewertet. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.01.2023, den Wert von 3 213,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 2,91 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 373,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Zähler.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 0,60 Prozent auf 26,94 EUR), Nagarro SE (+ 0,06 Prozent auf 90,15 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,00 Prozent auf 2,35 EUR), ATOSS Software (+ 0,00 Prozent auf 220,00 EUR) und QIAGEN (-0,10 Prozent auf 40,63 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,39 Prozent auf 20,51 EUR), SMA Solar (-3,03 Prozent auf 49,60 EUR), Sartorius vz (-2,50 Prozent auf 300,90 EUR), Infineon (-1,72 Prozent auf 33,23 EUR) und MorphoSys (-1,69 Prozent auf 33,15 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 364 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 169,443 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at