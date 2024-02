Schwache Performance in Wien: ATX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter

Am Freitag verbucht der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,32 Prozent auf 3 358,38 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 110,022 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,010 Prozent auf 3 368,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 369,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 344,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 374,18 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2,37 Prozent abwärts. Der ATX wies vor einem Monat, am 09.01.2024, einen Stand von 3 426,39 Punkten auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 09.11.2023, einen Stand von 3 202,05 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 09.02.2023, einen Wert von 3 474,86 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,57 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 489,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern erreicht.

ATX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 1,32 Prozent auf 122,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,24 Prozent auf 39,12 EUR), Andritz (+ 1,15 Prozent auf 57,15 EUR), Raiffeisen (+ 0,93 Prozent auf 19,52 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,64 Prozent auf 21,88 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Verbund (-5,78 Prozent auf 65,15 EUR), Lenzing (-3,54 Prozent auf 28,60 EUR), Österreichische Post (-1,45 Prozent auf 30,55 EUR), EVN (-1,27 Prozent auf 23,25 EUR) und voestalpine (-1,22 Prozent auf 25,84 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der EVN-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 291 835 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 24,545 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. BAWAG lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,63 Prozent.

Redaktion finanzen.at