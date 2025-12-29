Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent auf 2 603,56 Punkte nach. In den Handel ging der ATX Prime 0,032 Prozent stärker bei 2 605,33 Punkten, nach 2 604,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 605,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 596,97 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 2 492,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 320,91 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Stand von 1 812,03 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 42,59 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 606,63 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 4,11 Prozent auf 71,00 EUR), UBM Development (+ 1,01 Prozent auf 20,10 EUR), Raiffeisen (+ 0,80 Prozent auf 37,96 EUR), Verbund (+ 0,57 Prozent auf 62,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,49 Prozent auf 101,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-8,54 Prozent auf 3,00 EUR), Warimpex (-4,17 Prozent auf 0,46 EUR), Flughafen Wien (-3,94 Prozent auf 53,60 EUR), Polytec (-2,40 Prozent auf 3,26 EUR) und DO (-2,20 Prozent auf 200,50 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 102 520 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,263 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

2025 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at