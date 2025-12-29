Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
29.12.2025 09:29:08
Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten
Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent auf 2 603,56 Punkte nach. In den Handel ging der ATX Prime 0,032 Prozent stärker bei 2 605,33 Punkten, nach 2 604,50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 605,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 596,97 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 2 492,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 320,91 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Stand von 1 812,03 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 42,59 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 606,63 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 4,11 Prozent auf 71,00 EUR), UBM Development (+ 1,01 Prozent auf 20,10 EUR), Raiffeisen (+ 0,80 Prozent auf 37,96 EUR), Verbund (+ 0,57 Prozent auf 62,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,49 Prozent auf 101,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-8,54 Prozent auf 3,00 EUR), Warimpex (-4,17 Prozent auf 0,46 EUR), Flughafen Wien (-3,94 Prozent auf 53,60 EUR), Polytec (-2,40 Prozent auf 3,26 EUR) und DO (-2,20 Prozent auf 200,50 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 102 520 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,263 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
2025 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
25.12.25
|Erste Group Bank-Aktie: Erste Group vor Kauf von Santander-Töchtern (Dow Jones)
|
24.12.25