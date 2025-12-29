ATX

ATX-Performance im Blick 29.12.2025 17:59:02

ATX aktuell: ATX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Wenig verändert zeigte sich der ATX zum Handelsschluss.

Am Montag ging der ATX nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 5 247,96 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 153,843 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,034 Prozent auf 5 249,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 247,21 Punkten am Vortag.

Bei 5 259,92 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 228,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 5 009,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, stand der ATX noch bei 4 646,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 630,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 43,51 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 259,92 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 3,56 Prozent auf 23,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,74 Prozent auf 27,10 EUR), Wienerberger (+ 0,60 Prozent auf 30,24 EUR), voestalpine (+ 0,59 Prozent auf 37,52 EUR) und OMV (+ 0,43 Prozent auf 47,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil EVN (-1,47 Prozent auf 26,75 EUR), UNIQA Insurance (-1,16 Prozent auf 15,28 EUR), STRABAG SE (-1,00 Prozent auf 78,90 EUR), Vienna Insurance (-0,76 Prozent auf 65,50 EUR) und Verbund (-0,65 Prozent auf 61,25 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 393 789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,263 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Im ATX weist die CPI Europe-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,18 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
