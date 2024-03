Schwache Performance in Zürich: SLI verliert zum Start

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent auf 1 909,82 Punkte zurück. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,150 Prozent auf 1 910,78 Punkte an der Kurstafel, nach 1 913,66 Punkten am Vortag.

Bei 1 907,88 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 911,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 1 869,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der SLI 1 780,93 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, einen Stand von 1 680,34 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 8,30 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 936,63 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams (+ 1,08 Prozent auf 1,08 CHF), Swatch (I) (+ 0,70 Prozent auf 202,20 CHF), Sandoz (+ 0,59 Prozent auf 27,16 CHF), UBS (+ 0,39 Prozent auf 28,08 CHF) und Julius Bär (+ 0,35 Prozent auf 51,98 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Sonova (-2,13 Prozent auf 256,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,59 Prozent auf 42,13 CHF), Givaudan (-1,14 Prozent auf 4 058,00 CHF), Swiss Life (-1,03 Prozent auf 634,20 CHF) und Swiss Re (-0,82 Prozent auf 114,65 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 251 953 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 254,279 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

