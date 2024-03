Schwacher Handel: ATX Prime verliert am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,11 Prozent schwächer bei 1 689,47 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 1 708,41 Punkten in den Handel, nach 1 708,41 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 709,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 685,51 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 0,928 Prozent. Der ATX Prime wurde am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, mit 1 732,61 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 644,73 Punkten auf. Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, bei 1 782,08 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,43 Prozent ein. Bei 1 750,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 3,56 Prozent auf 4,66 EUR), S IMMO (+ 2,74 Prozent auf 15,76 EUR), EVN (+ 1,69 Prozent auf 24,05 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,33 Prozent auf 41,75 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,32 Prozent auf 23,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Andritz (-5,34 Prozent auf 57,60 EUR), Semperit (-4,49 Prozent auf 12,76 EUR), Erste Group Bank (-4,48 Prozent auf 36,91 EUR), Addiko Bank (-3,57 Prozent auf 14,85 EUR) und Polytec (-2,44 Prozent auf 3,41 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 772 953 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 23,173 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Im ATX Prime verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Semperit-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

