Schwacher Handel: ATX Prime zum Handelsende leichter

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,55 Prozent leichter bei 1 697,82 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent fester bei 1 707,46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 707,29 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 711,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 696,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 710,80 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2023, den Stand von 1 619,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 728,56 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,946 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 5,41 Prozent auf 6,43 EUR), Rosenbauer (+ 2,10 Prozent auf 29,20 EUR), S IMMO (+ 1,09 Prozent auf 14,78 EUR), Erste Group Bank (+ 0,98 Prozent auf 40,00 EUR) und OMV (+ 0,98 Prozent auf 40,24 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Verbund (-3,17 Prozent auf 62,65 EUR), Polytec (-3,00 Prozent auf 3,56 EUR), BAWAG (-2,61 Prozent auf 50,40 EUR), AMAG (-2,45 Prozent auf 27,90 EUR) und AT S (AT&S) (-2,24 Prozent auf 21,78 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 722 041 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 22,721 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 11,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at