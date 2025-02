Schwacher Handel: Dow Jones fällt schlussendlich zurück

Der Dow Jones zeigte sich am dritten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Zum Handelsende sank der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,43 Prozent auf 43 433,12 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,506 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,255 Prozent schwächer bei 43 509,74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 43 621,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 43 866,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 43 318,93 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,138 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 424,25 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2024, stand der Dow Jones bei 44 860,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39 069,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 2,46 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45 054,36 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 41 844,89 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 3,67 Prozent auf 131,28 USD), Sherwin-Williams (+ 1,86 Prozent auf 359,59 USD), Walt Disney (+ 1,18 Prozent auf 111,83 USD), American Express (+ 0,94 Prozent auf 296,10 USD) und Amazon (+ 0,73 Prozent auf 214,35 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Boeing (-2,93 Prozent auf 173,04 USD), Amgen (-2,93 Prozent auf 306,38 USD), Apple (-2,70 Prozent auf 240,36 USD), Merck (-2,24 Prozent auf 89,38 USD) und McDonalds (-2,08 Prozent auf 304,27 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 61 077 160 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,531 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,35 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,26 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at