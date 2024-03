Schwacher Handel: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab

Der Euro STOXX 50 schloss am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 5 000,90 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,331 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,330 Prozent tiefer bei 4 991,37 Punkten in den Handel, nach 5 007,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 980,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 009,13 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,145 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 760,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 533,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 119,42 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 10,82 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 031,82 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 2,53 Prozent auf 51,88 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,91 Prozent auf 168,02 EUR), Siemens (+ 1,57 Prozent auf 175,76 EUR), Bayer (+ 1,41 Prozent auf 26,14 EUR) und BNP Paribas (+ 1,15 Prozent auf 61,91 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Kering (-11,16 Prozent auf 377,00 EUR), TotalEnergies (-2,44 Prozent auf 63,25 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,74 Prozent auf 835,35 EUR), Eni (-1,58 Prozent auf 14,31 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,23 Prozent auf 448,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 465 573 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 428,077 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

