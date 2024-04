Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer

Mit dem MDAX geht es am Donnerstag abwärts.

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent tiefer bei 26 699,51 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 250,996 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,011 Prozent schwächer bei 26 937,03 Punkten, nach 26 939,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 937,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 693,94 Zählern.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 0,785 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 11.03.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 036,34 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, bei 26 069,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27 449,84 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,517 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 1,57 Prozent auf 12,94 EUR), AIXTRON SE (+ 1,00 Prozent auf 22,13 EUR), TeamViewer (+ 0,80 Prozent auf 13,27 EUR), MorphoSys (+ 0,45 Prozent auf 67,45 EUR) und PUMA SE (+ 0,36 Prozent auf 42,38 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Delivery Hero (-4,45 Prozent auf 31,97 EUR), Gerresheimer (-4,43 Prozent auf 101,30 EUR), thyssenkrupp (-4,36 Prozent auf 5,04 EUR), K+S (-2,72 Prozent auf 13,94 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,53 Prozent auf 135,10 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 639 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 17,960 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

In diesem Jahr weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 15,71 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at