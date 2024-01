Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,29 Prozent leichter bei 13 711,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 112,443 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,121 Prozent schwächer bei 13 734,13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 750,74 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 13 740,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 621,92 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 2,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Stand von 13 799,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, lag der SDAX bei 12 084,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, wies der SDAX 13 115,92 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 0,794 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell STO SE (+ 3,40 Prozent auf 145,80 EUR), MorphoSys (+ 2,86 Prozent auf 35,93 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,49 Prozent auf 45,30 EUR), IONOS (+ 2,41 Prozent auf 19,58 EUR) und ADTRAN (+ 2,17 Prozent auf 7,06 USD). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil AUTO1 (-5,80 Prozent auf 3,89 EUR), Klöckner (-4,61 Prozent auf 6,62 EUR), Drägerwerk (-3,80 Prozent auf 48,05 EUR), SFC Energy (-3,32 Prozent auf 18,08 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,23 Prozent auf 66,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 881 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 11,340 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

