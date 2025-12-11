RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
11.12.2025 17:37:04
EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RENK Group AG
|Gögginger Straße 73
|86159 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|https://www.renk.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102376 11.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RENKmehr Nachrichten
|
11.12.25
|EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell (EQS Group)
|
11.12.25
|EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, Verkauf (EQS Group)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt (finanzen.at)
|
10.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25
|Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS nach Vortagesrally im Fokus: So schlagen sich die Titel am Mittwoch (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu RENKmehr Analysen
|10.12.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.25
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|55,32
|-0,65%